شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حجز فريقا شباب الأهلي والشارقة بطاقة التأهل المباشر إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، باعتلائهما في ختام الدور التمهيدي صدارة مجموعتيهما الأولى والثانية، عقب تحقيقهما، أول من أمس، انتصارهما الثاني على التوالي، حيث فاز «فرسان دبي» على النصر «71-67»، و«الملك» على حساب الوصل «88-76». وحقق الفريقان العلامة الكاملة بعد أن فازا في الجولة الافتتاحية، حيث تفوق شباب الأهلي على البطائح «99-84»، و«الملك» على الوحدة «68-50».

في المقابل، اكتفى فريقا النصر والوصل بالوصافة في مجموعتيهما بثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوزهما الجمعة الماضية، حيث تفوق «العميد» على البطائح «76-67»، و«الإمبراطور» على الوحدة «72-67».

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