«ميدان» يستقبل 2500 مشارك في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يتنافس على مضمار ميدان نحو 2500 مشارك في سباق الجري، الذي يقام مساء اليوم ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتنطلق منافسات سباق الجري في العاشرة مساء من داخل مضمار الخيل بميدان، ويتضمن السباق ثلاث مسافات، الأولى: أربعة كيلومترات للشباب 13 و14 سنة والناشئين 11 و12 سنة من البنين والبنات، وخمسة كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات فوق 50 سنة، وسباق 10 كيلومترات، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات، وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى. وقال عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية، صالح المرزوقي، إن اللجنة المنظمة قررت إضافة مسافة أربعة كيلومترات للفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب مسافة خمسة كيلومترات و10 كيلومترات لمختلف الفئات في سباق الجري بمضمار ميدان، لإتاحة الفرصة للناشئين للمشاركة في هذه الفعاليات المهمة، التي انتشرت بشكل واسع في الدولة، وكذلك تشجيع أفراد العائلات على ممارسة رياضة الجري، والمشاركة معاً في البطولات والسباقات المختلفة.

وأكد المرزوقي في تصريحات صحافية أن دورة ند الشبا الرياضية حدث سنوي مهم ينتظره الجميع، وأسهمت في دعم وتطوير رياضات مهمة، وزادت شعبيتها وقاعدة ممارسيها في الدولة، كما شجعت العائلات من مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة مجتمعين، بفضل الأجواء الجميلة التي تضفيها الدورة على جميع الرياضيين والمتابعين.

ووجّه رئيس اللجنة التنفيذية للدورة الدعوة إلى الجمهور وعائلات المشاركين للحضور إلى مضمار ميدان، مساء اليوم، والاستمتاع بمتابعة السباقات.

وعلى صعيد بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، تأهل إلى الدور نصف النهائي كل من فريق بلدية دبي، وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من المجوعة عن المجموعة الثانية، وفريق نادي الثقة للمعاقين، وفريق نادي خور فكان للمعاقين من المجموعة (أ).

وكان فريق بلدية دبي قد فاز على فريق مركز وريزيدانس البستان بنتيجة 30-12، وفاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 27-12، كما تغلب نادي الثقة للمعاقين على نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 30-23.

كما تأهل فريق فهود زعبيل وفريق بن ثاني إلى الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة الكرة الطائرة، إذ يلتقي «فهود زعبيل» يوم الجمعة مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، ويلتقي فريق بن ثاني مع الفريق صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية.

وجاء تأهل فريق فهود زعبيل بعد فوزه على فريق المفاجأة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتيجة 25-19 و25-21 و24-26 و29-27، فيما جاء تأهل فريق بن ثاني بعد فوزه على فريق إتش أم أس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بنتيجة 25-19 و25-19 و22-25 و25-21.

• 3 مسافات يتضمنها السباق، هي: أربعة كيلومترات، وخمسة كيلومترات، و10 كيلومترات.

سعيد بن مكتوم يتأهل إلى دور الـ 16 في فئة المحترفين

تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وجوان ماتين دياز إلى دور الـ16 في فئة المحترفين ببطولة البادل تنس، بعد تفوقهما على الثنائي عمر محمد إبراهيم وعمر أهلي بنتيجة 6-1 و6-2.

كما تأهل الثنائي خافير جاريدو ولوكاس كامباجنولو، بعد فوزهما على الثنائي جويلرمو فيلافان مارتن وأندري ديلمار بنتيجة 6-1 و 6-صفر، وانتصر سعيد محمد المري وبابلو كاستيلو على علي العارف وألونسو رودريجيز بنتيجة 6-1 و6-4، وعبدالله أهلي أحمد وجيم تشيبي على سيجي ميوز وكينيث كاوينبيرغ بنتيجة 6-2 و6-2، وفاز راميرو جارسيا وجروج توبايشي على عيسى المرزوقي شريف وأرناو آياتس بنتيجة 6-3 و6-3، وفاز راؤول ماركو دوران وخافير جارسيا مورا على سامي السيد وتشافي ماسون بنتيجة 6-صفر و6-صفر، وفاز بورجا لوبيز فيدال وبابلو جوزي فيرنانديز على محمد الجناحي وعبدالله عبدالعزيز بنتيجة 6-2 و6-1.

كما تأهل روبيرتو رودريجيز وماكسيميلانو سانشيز، بعد فوزهما على دين ماكفرلان وفيدريكو موراليس جوردان بنتيجة 6-1 و6-2، وفاز خافيير جارسيا لوبيز وإجناسيو جونزاليز جاديا على مروان القيسي وتوني كاردونا بوتيلا توني بنتيجة 6-2 و6-2، وفاز تشافي دي بينيتو فريل وجاكوبو سيندون جاكو على كلاوديو بوباديلا إدواردو وسيباستياو ميندونكا ماريا بنتيجة 6-4 و6-1.





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