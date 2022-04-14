«التخطيط» و«الحرس الأميري» يتأهلان في بطولة الشارقة لـ «المؤسسات»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

حجز فريقا دائرة التخطيط والمساحة والإدارة العامة للحرس الأميري بطاقتي التأهل للدور الثاني في بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 12 فريقاً. وحققا التأهل بعد التعادل في الجولة الثالثة بسبعة أهداف لكل منهما، ليرتفع رصيد الفريقين إلى سبع نقاط، حيث جاء فريق الحرس الأميري في المركز الأول يليه فريق التخطيط والمساحة.

وفي إطار منافسات المجموعة نفسها، حقق فريق هيئة كهرباء ومياه الشارقة فوزاً مهماً على هيئة مطار الشارقة بنتيجة 12 هدفاً مقابل هدفين.

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