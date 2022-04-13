ماكلروي يتقدم إلى المركز الثاني عالمياً.. ويقترب من «ختام دبي» للغولف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قطع النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي خطوة كبيرة للتأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم، وتقام في عقارات جميرا للغولف في دبي نوفمبر المقبل، وذلك بعد تقدمه إلى المركز الثاني بحسب الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد)، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاء تقدم ماكلروي بعدما حل وصيفاً في بطولة الماسترز الأميركية، التي اختتمت في نادي أجوستا العريق للغولف، ليرفع رصيده إلى 1729 نقطة، وهو اللاعب الذي سبق أن توّج بلقب الجولة ثلاث مرات في مسيرته أعوام 2012 و2014 و2015.

واستفاد الإيرلندي شون لوري من حصوله على المركز الثالث في بطولة الماسترز الأميركية، ليتقدم إلى المركز الخامس في ترتيب جولة (دي بي وورلد)، رافعاً رصيده إلى 809.6 نقاط، وهو الذي كان بالمركز 42 في الأسبوع الماضي، ليتقدم 37 مركزاً دفعة واحدة.

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