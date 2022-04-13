مدارس الإمارات الوطنية إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حجز فريق مدارس الإمارات الوطنية أول مقعد في نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره وكالة أنباء الإمارات (وام)، بهدفين نظيفين، أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتمكن اللاعب أحمد سمير من منح فريقه النقاط الثلاث بتسجيله هدفين في مباراة كانت الأفضلية فيها لفريق مدارس الإمارات الوطنية، إذ فرض أسلوبه منذ بداية المواجهة وتحكم بشكل كبير في مجريات اللعب.

وفي المباراة الثانية، أنعش مكتب البعثات الدراسية حظوظه بعد فوزه بهدفين دون مقابل على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في مباراة كانت قوية للغاية شهدت تنافساً عالياً بين الطرفين، إلا أن مهارات لاعبي مكتب البعثات الدراسية حسمت اللقاء، بهدفين عن طريق زكريا أكريران في الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله خلدان محمد الهدف الثاني في الحصة الثانية.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق مدارس الإمارات الوطنية صدارة المجموعة الأولى، بعدما وصل إلى النقطة السادسة، وحجز مقعده في نصف النهائي، وذلك بعد تفوقه في المباراتين على مكتب البعثات الدراسية ووكالة أنباء الإمارات، بينما تواجد ثانياً مكتب البعثات الدراسية بـ«3 نقاط»، وخلفهما وكالة أنباء الإمارات (وام) وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية بنقطة لكل منهما.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، اليوم، حيث تتنافس ثلاثة فرق على بطاقة التأهل الثانية إلى نصف النهائي، إذ يلتقي في الساعة العاشرة مساء فريق مكتب البعثات الدراسية ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وفي تمام الساعة الـ11 مساءً، يتقابل فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع متصدر الترتيب والمتأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية.

من جهة أخرى، واصلت اللجنة المنظمة اهتمامها بالجوانب الفنية للبطولة، وحافظت على استقطاب أفضل الحكام في الإمارات، بعدما شهدت المباريات الماضية تواجد عادل النقبي ونواف الزيودي، إضافة إلى حسن المهري ومحمد علي يوسف وأحمد الراشدي، وأشرف على مواجهات، الإثنين، طاقم مكون من سلطان عبدالرزاق وعبدالله النقبي.

يذكر أن البطولة تقام برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

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