ترأس سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ38 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة، أمس.

وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقبل الاجتماع التُقطت صورة جماعية لسموّه مع رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضم وفد الدولة الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، فارس المطوّع، وعضو مجلس إدارة اللجنة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، الدكتور ناصر التميمي، وسفير الدولة لدى البحرين، فهد العامري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز العمل الرياضي الخليجي المشترك، وفي مقدمتها دعم ملف الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2036، وتطوير الأطر المنظمة للاتحادات الرياضية الخليجية، وتفعيل دور اللجنة الرياضية الاستشارية في الدورات الرياضية الخليجية المجمعة.

واستعرض الاجتماع النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخليجية بصيغته النهائية، وإجراءات إنشاء الاتحادات وانتقال مقارها بين الدول الأعضاء، وآليات دراسة طلبات التأسيس من قبل المكتب التنفيذي ورفعها إلى مجلس رؤساء اللجان الأولمبية، إلى جانب متابعة أداء الاتحادات وتقييمها بصفة مستمرة.

كما بحث الاجتماع مهام اللجنة الرياضية الاستشارية في الدورات الخليجية المجمعة، ومقترح تشكيل لجنة مصغّرة من أربعة أعضاء، تضم ممثلي دولة الرئاسة والبلد المنظم ودولة الرئاسة المقبلة والأمانة العامة، لمتابعة الاستعدادات والتزامات اللجان الأولمبية الوطنية، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية والفنية واجتماعات مديري البعثات، ومتابعة المنافسات خلال الدورات.

وتناول الاجتماع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الرابعة عام 2027، عقب اعتذار البحرين لارتباطها باستضافة دورة الألعاب العربية في العام ذاته، وما يترتب عليها من التزامات تنظيمية وفنية ولوجستية، مع بحث متابعة استكمال الإجراءات والموافقات الرسمية مع الجهات المعنية بالدولة.

وفي السياق ذاته، استعرض الاجتماع مقترح اللجنة الأولمبية الإماراتية بإقامة مؤتمر القانون والإدارة الرياضية على هامش الدورة الشاطئية عام 2027، في حال إقامتها بدولة الإمارات.

واطلع الاجتماع على التقرير النهائي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة «قطر 2026»، وما تضمنه من بيانات ومعلومات وجوانب فنية وتنظيمية وتحديات وتوصيات، وبحث إحالة التقرير إلى المكتب التنفيذي واللجان المختصة، لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، مع تقدير جهود دولة قطر في إنجاح الدورة.

وبحث الاجتماع الجدول الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة للأعوام 2029-2032، ومواءمة مواعيدها مع الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية، في ضوء اعتذار السعودية سابقاً عن استضافة دورة الصالات والفنون القتالية عام 2024، ومبادرة الإمارات لاستضافة الدورة الشاطئية عام 2027، واستضافة الكويت دورة الألعاب الخليجية الثانية للشباب عام 2028، واعتذار قطر عن استضافة الدورات المدرجة ضمن برنامج 2029-2031 لارتباطها بفعاليات رياضية كبرى، إلى جانب بحث إمكانية استضافة البحرين والسعودية وسلطنة عُمان للدورات المتبقية وفق ظروفها وإمكاناتها.

وشملت الموضوعات كذلك متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ37 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، والتنسيق مع المملكة العربية السعودية، دولة الرئاسة للدورة المقبلة، لتحديد مكان وزمان الاجتماع الـ39 للمجلس، على أن يسبقه الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي.

. الاجتماع تناول مبادرة الإمارات لاستضافة دورة الألعاب الشاطئية الخليجية الرابعة عام 2027.

. الاجتماع بحث الجدول الزمني للدورات الرياضية الخليجية المجمعة للأعوام 2032-2029.