«دبي البحري» يتسلّم شهادة السلامة والصحة المهنية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة (الأيزو 45001-2018) لإدارة السلامة والصحة المهنية، بعد مطابقته المعايير من المؤسسة السويسرية (كيو إس زي) لخدمات إصدار الشهادات. وتسلم المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، الشهادة في حفل أقيم أمس بمقر النادي في دبي هاربور (الميناء السياحي سابقا)، بحضور المدير الإقليمي للمؤسسة السويسرية (كيو إس زد) لخدمات إصدار الشهادات في المنطقة، الدكتور سمير كومار.

وقال حارب: «إن مجلس الإدارة يحرص على تنفيذ الخطط الطموحة التي تواكب الخطة الاستراتيجية المحدثة 2021-2027، من بينها تحقيق المعايير التي تنسجم مع اتجاهات الجودة الشاملة».

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