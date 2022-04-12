جولة الحسم في كأس منصور بن زايد لكرة القدم اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، إذ يلتقي فريق دائرة القضاء، نظيره هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وفي الثانية يتقابل فريق سيتي غولف، نظيره مكتب الأمين العام.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

وتتنافس ثلاثة فرق على البطاقتين المؤهلتين إلى نصف النهائي، حيث يوجد كل من نادي سيتي غولف ومكتب الأمين العام في صدارة المجموعة برصيد «4 نقاط»، وخلفهما هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية صاحب النقطتين، بينما خرج فريق دائرة القضاء من حسابات التأهل بوجوده أخيراً برصيد خالٍ من النقاط.

وتقام مباراتا نصف النهائي، الإثنين المقبل، على أن يلعب النهائي في 20 أبريل الجاري.

• سيتي غولف، ومكتب الأمين العام يتصدران المجموعة الأولى بـ«4 نقاط».

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