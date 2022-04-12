مدرب المنتخب يرصد أداء اللاعبين في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، متابعته للاعبين الدوليين المشاركين مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا، التي تقام منافساتها في السعودية، حيث توجد أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في هذه النسخة.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «حرص أعضاء الجهاز الفني لـ(الأبيض) على الوجود في مختلف الملاعب التي استضافتها مباريات أنديتنا، من أجل رصد أداء اللاعبين الدوليين عن قرب، ومتابعة الحالة البدنية والفنية لهم».

وأضاف: «كما يحرص الجهاز الفني بالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب على متابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين الدوليين في بقية الأندية، من خلال الاجتماعات التنسيقية المستمرة مع مسؤولي الأندية، وإعداد التقارير الفنية والطبية حول حالة كل لاعب قد يتم استدعائه».

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 أمام منتخب أستراليا في السابع من يونيو المقبل في الدوحة.وتأهل المنتخب للقاء أستراليا بعد حصوله على المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسيواجه الفائز في هذه المباراة منتخب بيرو يوم 14 يونيو المقبل.

• اجتماعات تنسيقية مستمرّة مع مسؤولي الأندية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع اللاعبين الدوليين.

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