«الإصابات وقلة الخبرة» وراء عدم تأهل «أبيض الصالات» إلى كأس آسيا

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فرّط منتخب كرة الصالات بالبطاقة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في الكويت أكتوبر المقبل. وجاء ذلك على إثر خسارته الثالثة على التوالي أمام منتخب عُمان (5-3) في مباراة الملحق، مساء أول من أمس، منهياً التصفيات التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة دون أي نتيجة إيجابية. ودفع المنتخب ثمن قلة المشاركات الدولية، حيث تعتبر هذه المشاركة الدولية الثانية له، بعد بطولة العرب منذ أن تم تشكيل المنتخب رسمياً. ولم يستثمر لاعبو المنتخب عامل الأرض والجمهور، بجانب أن قرعة التصفيات وضعته أمام منتخبات متمرسة، مثل: العراق والبحرين، وأيضاً عانى المنتخب بسبب ندرة الأهداف، بجانب غياب لاعبين مؤثرين بسبب الإصابات على غرار طاهر حسن وأحمد زعبيل وآخرين.

وتأهل عن التصفيات خمسة منتخبات هي: السعودية ولبنان والعراق والبحرين وسلطنة عُمان. وكان منتخب الصالات خسر من العراق والبحرين، وأخيراً أمام عُمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news