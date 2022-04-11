العين و«بالمز الرياضية» بطلا الناشئين والناشئات في كأس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، منافسات فئة الناشئين في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت الجمعة والسبت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية. وحضر محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية مراسم تتويج الفائزين. وشهدت المنافسات على مستوى فئة البنين فوز نادي العين باللقب، بعد تفوقه على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حل ثانياً، وأكاديمية «بالمز الرياضية تيم 777» التي جاءت ثالثة.

وعلى صعيد فئة البنات، تمكنت أكاديمية «بالمز الرياضية» من إحراز اللقب، متفوقة على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي حل وصيفاً، وأكاديمية الوحدة ثالثة. وقال أمين عام اتحاد الجوجيتسو فهد الشامسي، في تصريح صحافي: السبب وراء ارتفاع مستوى أداء اللاعبين واللاعبات يعود إلى استدامة العمل والاجتهاد في التدريبات والالتزام بنظام غذائي صحي، فضلاً عن الاستفادة من المشاركة المستمرة في البطولات، وتوافر فرص الاحتكاك بشكل دوري، وكذلك توافر المقومات والمرافق بالأندية والأكاديميات، وبإشراف كامل من أفضل الأجهزة التدريبية.

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