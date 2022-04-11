الشارقة يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ضرب فريق الشارقة موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، حيث ستقام المباراة في 17 الجاري. وجاء ذلك عقب تخطيهما بنجاح، أول من أمس، نصف النهائي، بفوز «الملك» على الجزيرة بنتيجة «30-23»، و«فرسان دبي» على الوصل «31-25».

وتعتبر الكأس، المسابقة الرابعة والختامية في أجندة موسم اليد، ويطمح من خلالها الشارقة إلى مواصلة هيمنته على ألقاب موسم 2021-2022، وإضافة لقبه الرابع عقب تتويجه بثلاثية الدوري العام، وبطولتي السوبر وكأس نائب رئيس الدولة، فيما يبحث شباب الأهلي عن لقبه الأول في الموسم.

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