"سبيكرس كورنر" بشعار "غودولفين" يطلب لقب "كارتر هانديكاب" الأميركي

المصدر: جوني جبور- دبي

يتأهب المهر "سبيكرس كورنر" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب بيل موت، لمواصلة بدايته المثالية للعام 2022، ويتطلع لتسجيل اختراق في سباقات الفئة الأولى "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يخوض غداً السبت، تحدي سباق "كارتر هانديكاب" على مضمار "أكودكت" الأميركي.

ويعود المهر المنتسب للفحل "ستريت سنس" في سباق "كارتر هانديكاب" إلى مسافة سبعة فيرلونغ "1400 متر رملي"، عقب عرضين باهرين على مسافة الميل "1600 متر"، حققهما على مضمار "غلفسرتيم بارك"، جاء الأول يناير الماضي بالفوز في سباق "فريد دبليو هوبر ستيكس" لخيول "جروب3"، واتبعه في شهر فبراير بلقب "غلفستريم بارك مايل" جاء بفارق خمسة أطوال ونصف الطول عن أقرب منافسيه.

وعلق مدير انتاج خيول السباقات في "غودولفين" الولايات المتحدة، مايكل باناهان، على حظوظ "سبيكرس كورنر" في سباق "كارتر هانديكاب" قائلاً في تصريحات صحافية: "أظهر المهر "سبيكرس كورنر" مستوى عالٍ في موسم الشتاء والربيع، وتدرب بشكل جيد في "بايسون" قبل أن يسافر إلى "بيلمونت" في بداية الأسبوع".

وأضاف: "سينافس على مسافة أقصر بعد انتصارين حققهما على مسافة الميل، والبوابة الخارجية ستشكل تحدياً يجب أن يتغلب عليه، ولكننا نأمل بشدة أن يكون قادراً على مستوى المنافسة، ويتمكن من إظهار قدراته في سباقات الفئة الأولى".

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