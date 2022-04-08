رابطة المحترفين الإماراتية تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في "مارس"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية عن شهر مارس في دوري أدنوك للمحترفين برعاية "إتصالات"، وذلك عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، ثنائي نادي الجزيرة تولاني سيريرو وعبدالله رمضان، وهما اللذان يقدمان موسماً مميزاً في وسط الميدان، وجويلهرم فييرا لاعب الظفرة الذي سجل هدفين منذ انضمامه لتعزيز صفوف الفريق، وحبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء الذي استعاد بريقه هذا الموسم، وجواو بيدرو مهاجم الوحدة الذي سجل 12 هدفاً الموسم الحالي.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، يتواجد: علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وخالد عيسى حارس مرمى العين.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب ثلاث أسماء، وهم: سيرجي ريبروف مدرب العين الذي فاز بالجائزة في جميع الأشهر الماضية، ودانييل إيسايلا مدرب بني ياس، ومارسيل كايزر مدرب الجزيرة.

وذكرت الرابطة في بيان أنه تم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من مساء اليوم، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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