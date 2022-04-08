شباب الأهلي يهدر فرصة الصدارة "الآسيوية" بتعادله مع آهال التركماني

المصدر: أحمد طارق- دبي

أهدر شباب الأهلي فرصة تصدر المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بعدما تعادل مع آهال التركماني بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال آسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وشهدت المجموعة نفسها تعادل فولاد الإيراني مع الغرافة القطري من دون أهداف، إذ يلعب شباب الأهلي في الجولة الثانية مع فولاد الأحد المقبل، ويلتقي الغرافة مع آهال.

وسيطر شباب الأهلي على وسط الملعب وأهدر أكثر من فرصة محققة لإحراز الهدف الأول في الدقائق الـ 15 الأولى من اللقاء، إذ لعب محمد جمعة بيليه ركلة حرة مباشرة وقابلها محمد مرزوق بتسديدة مرت بجوار القائم (6)، وأتبعها النرويجي توماس أولسن بتسديدة قوية علت العارضة (7)، بينما سدد حارب سهيل كرة جميلة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق آهال (11).

وفي الدقيقة 33 أهدر محمد جمعة بيليه فرصة خطرة عندما لعب ماجد حسن تمريرة جميلة انفرد على إثرها بيليه الذي سدد الكرة باتجاه المرمى ولكن حارس آهال شارييف أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، وواصل الحارس التركماني تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من حارب سهيل (43).

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب مهدي علي تبديلين بنزول كل من الإيراني مهدي قايدي ويحيى الغساني بدلاً من محمد جمعة بيليه والبرازيلي غوستافو سيلفا، وكاد مهدي قايدي أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية (53).

في المقابل هدد فريق آهال مرمى حسن حمزة بكرة خطرة لعبها غاندييف برأسه ومرت بجوار القائم (66)، بينما تصدى القائم لتسديدة قوية من بيكنازاروف (68).

وفي الدقيقة 72 شارك عمر عبدالرحمن بدلاً من حارب سهيل، قبل أن يحرز فريق آهال الهدف الأول عن طريق باشيموف الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في المرمى (75).

وعاد شباب الأهلي في المباراة بعدما حصل توماس أولسن على ركلة جزاء وسددها الأوزبكي عزيز غانييف في المرمى محرزاً هدف التعادل (79)، ورغم ضغط "فرسان دبي" في الدقائق الأخيرة من اللقاء ولكن حافظ فريق آهال على نتيجة التعادل، ليخسر شباب الأهلي نقطتين في بداية مشواره بالبطولة القارية.

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