مهمة صعبة للشارقة وقاسية لكوزمين أمام الهلال

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يخوض الشارقة عند الساعة 12:15 من منتصف ليلة اليوم، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مواجهة صعبة أمام الهلال السعودي، حامل اللقب القاري الموسم الماضي، والحائز عليه أربع مرات في تاريخه، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية 2022، التي تضم أيضاً فريقي الريان القطري والاستقلال الطاجيكي.

ورغم صعوبة المهمة، كون الشارقة يقابل منافساً شرساً، لديه خبرة طويلة في كيفية التعامل مع هذه البطولة، إلا أنه يسعى في الوقت نفسه إلى ظهور بشكل مختلف في هذه النسخة الجديدة، والمنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل، علماً بأن الشارقة تأهل لهذا الدور بعد فوزه على الزوراء العراقي بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وأبرز إنجاز حققه الشارقة في هذه البطولة هو بلوغه الدور ربع النهائي في 2004، وحينها فاز الشارقة في هذه النسخة على الهلال بنتيجة كبيرة بلغت 5-2.

وتأتي مشاركة الشارقة في هذه النسخة الجديدة للبطولة الآسيوية، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الماضية، خصوصاً في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل المركز الرابع في ترتيب الفرق، ولعب سبع مباريات في الدور الثاني، فاز في خمس، وتعادل في واحدة، وخسر كذلك في مباراة واحدة، بجانب تأهله كذلك للمباراة النهائية في كأس رئيس الدولة أمام الوحدة، المقررة في 11 مايو المقبل.

وتعد المباراة تحدياً كبيراً لمدرب الشارقة الروماني كوزمين، أمام فريقه السابق الهلال السعودي، الذي سبق أن تولى تدريبه.

ويعول الشارقة في هذه المباراة على أوراقه الرابحة، ممثلة في الثنائي البرازيلي كايو لوكاس ودوراتي والكنغولي مالانغو، بجانب الروح المعنوية العالية، وجاهزية اللاعبين، التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة التي خاضها أمام النصر، ضمن الجولة 20 لدوري المحترفين.

وقال مدرب الشارقة كوزمين إنه يعرف قدرات منافسه جيداً، لكنه سيقاتل على كل نقطة، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو حصد بطاقة التأهل، ولو كانت بتحقيق المركز الثاني.

ورغم أن الشارقة يعاني بعض الغيابات في صفوفه، إلا أنه استعد جيداً لهذه المباراة، وللبطولة بشكل عام، وقد تدرب الفريق في الرياض، وخاض آخر حصة تدريبية قبل المواجهة المرتقبة.

في المقابل، فإن الهلال السعودي، الذي سبق له الفوز بلقب هذه البطولة أربع مرات، كان أخرها النسخة الماضية، يسعى بدوره للمحافظة على لقبه، خصوصاً أن مباريات هذه المجموعة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

ويلقب الهلال بالزعيم أو نادي القرن الآسيوي، وسبق له الفوز بلقب هذه البطولة أربع مرات في أعوام 1991، 2000، 2019 و2021.

وتاريخياً، التقى الشارقة والهلال مرتين في دوري أبطال آسيا في 2004، إذ انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي، فيما فاز الشارقة في المباراة الثانية 5-2.

وقدم الهلال خلال مشاركته الأخيرة في مونديال الأندية 2022، الذي أقيم في أبوظبي، مستوى مميزاً، رغم خروجه من المنافسة، ويخوض مباراة اليوم بمعنويات عالية، بعد تأهله للمباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على الشباب 2-1

ورغم أن الفريق يفقد لاعبين مؤثرين، هما سالم الدوسري لإصابته بفيروس «كوفيد- 19»، واللاعب البيروفي اندري كاريلو، بسبب تعرضه للإصابة في الرباط الخلفي للركبة، إلا أن مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز أكد خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة أنه تم تعويض غياب أي لاعب، مشدداً على أن فريقه يسعى للمحافظة على اللقب.

ووصف مدرب الهلال فريق الشارقة بأنه فريق يملك إمكانات عالية، وحقق نتائج جيدة في الدوري الإماراتي.

ووفقاً لنظام البطولة، فإن متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة للدور المقبل، بجانب أفضل ثلاثة ثوانٍ من فرق مجموعة غرب آسيا، ومثلها من شرق القارة.

• «الملك» يعوّل على أوراقه الرابحة في مواجهة «حامل اللقب».. واختبار صعب لكوزمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news