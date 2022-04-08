الوصل يجمع لقبي دوري «تحت 19 و16 سنة» قبل نهاية الموسم بجولتين

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

فاز الوصل بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة، قبل نهاية المسابقة بجولتين عقب تغلبه على العين بهدفين دون رد، أحرزهما ربيع سالمين ومحمد فؤاد. واحتل الوصل صدارة الترتيب في المرحلة الأولى برصيد 30 نقطة.

وواصل تألقه في المرحلة الثانية بتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة.

ويعد محمد المهيري وسلطان سليم عيون من أبرز نجوم فريق تحت 19 سنة في الوصل، إذ أحرز المهيري 15 هدفاً، وسجل عيون 14 هدفاً.

في المقابل، انتزع الوصل لقب دوري تحت 16 سنة، قبل نهاية المسابقة بجولتين أيضاً، بعدما حقق الفوز على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ أحرز أهداف «الفهود» يوسف أمودين هدفين ورامي محمود.

وتصدر «الأصفر» المسابقة برصيد 35 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، ويتصدر لائحة الهدافين اللاعب يوسف أمودين، برصيد 19 هدفاً.

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