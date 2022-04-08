«أنامو» يواجه تحدي الأقوياء في «كوين إليزابيث ستيكس» غداً

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ينشد نجم «غودولفين» المهر «أنامو»، يوم غدٍ، تأكيد مكانته كأفضل خيول (السنوات الثلاث) في أستراليا، حين يواجه تحدي الأقوياء على لقب سباق «كوين إليزابيث ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري لمسافة 2000 متر عشبي على مضمار «رويال راندويك».

ويطمح «أنامو» بإشراف المدرب جميس كمنغز، إلى لقبه الرابع في سباقات «جروب 1»، بعد تتويجه بألقاب سباقات «سيار بروديوس» في أبريل العام الماضي، واتبع في شهر أكتوبر بلقب «كوفليد غينيز»، وآخرها في شهر مارس من هذا العام بلقب «روزهيل غينيز» في مشاركة كانت الأصعب في مسيرته حين واجه نخبة من خيرة خيول «الوزن مقابل العمر» في أستراليا.

وتصطدم طموحات «أنامو» بقيادة الفارس تومي بيري، بوجود محفل قوي من ثمانية منافسين أقوياء حققت نجاحات باهرة في سباقات التصنيف الرفيع، وفازت في ما بينها بجوائز مالية ضخمة بلغ مجموعها 39.39 مليون دولار، من أبرزها «فيري إليغانت» بقيادة بطل فرسان الموسم الماضي جيمس مكدونالد، في ثنائي نجح في نوفمبر الماضي في انتزاع لقب «ملبورن كب»، وحصد جائزة المركز الأول البالغة 4.4 ملايين دولار.

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