منتخب الشراع والتجديف يعود من الكويت بالميداليات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عادت بعثة المنتخب الوطني للشراع والتجديف إلى الدولة محمّلة بالميداليات وظافرة بالإنجازات، بعد المشاركة الناجحة في الدورة الـ11 من بطولات الخليج للشراع والخليج للتجديف، التي جرت أحدثها في الفترة من إلى 26 مارس الماضي في الكويت.

وحقق سفراء رياضة الإمارات تسع ميداليات أهلتهم لصدارة الترتيب العام في البطولة، منها ثماني ذهبيات وفضية واحدة في التجمع الكبير، الذي استضافه بترحاب النادي البحري الرياضي، بمشاركة خمسة منتخبات خليجية، وبمشاركة 200 لاعب ولاعبة تنافسوا على ألقاب 16 فئة.

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