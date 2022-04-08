الدورة الرمضانية للهوكي تنطلق في متنزه الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق في التاسعة والنصف من مساء اليوم الدورة الرمضانية للهوكي، في نسختها الأولى، وهي أول بطولة رسمية ينظمها اتحاد اللعبة بعد تشكيله الجديد برئاسة عبدالله الدح، وتقام فعاليات الدورة بملاعب المتنزه الوطني بالشارقة، بمشاركة 16 فريقاً وتستمر 17 من شهر رمضان.

وأكد عبدالله سلطان الدح في تصريحات صحافية، أن النسخة الأولى للبطولة تم الترتيب لها بشكل مميز، مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع شرطة الشارقة في الإعداد لحفل افتتاح مميز بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، كما أثنى على مشاركة شرطة الشارقة بفريق في هذه الدورة، وقال في تصريحات صحافية: «إن أكثر ما يميز البطولة مشاركة 16 فريقاً من نخبة الشركات والمؤسسات تجمع بين اللاعبين المواطنين والمقيمين».

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