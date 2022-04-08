النصر والوصل يدشنان مشوارهما في كأس السلة اليوم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يدشن فريقا رجال السلة في ناديي النصر والوصل، مشوارهما في كأس نائب رئيس الدولة، وذلك لحساب الجولة الثانية من الدور التمهيدي، حين يلتقي «العميد» فريق البطائح في لقاء يجمعهما على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، ويواجه «الإمبراطور» طموحات الوحدة في مباراة تستضيفها صالة نادي النصر.

ويطمح فريقا النصر والوصل إلى تسجيل انتصار يؤهلهما للمنافسة على المركز الأول لكلتا مجموعتيهما، كون هذا المركز ووفق نظام البطولة، يؤهل بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي، خصوصاً أن الفرق التي تنهي التمهيدي في المركزين الثاني والثالث سيفرض عليها خوض دور تكميلي حدد موعد له في 15 أبريل الجاري، لتحديد هوية الفريقين المكملين لأضلاع المربع الذهبي.

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