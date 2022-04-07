4 ركائز فنية تدعم الشارقة في مباراة الهلال و«الآسيوية»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

برزت أربع ركائز فنية لنادي الشارقة ستدعم مواجهته المهمة أمام الهلال السعودي في الرياض، غداً الجمعة، في مستهل مشواره ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم 2022، وتضم المجموعة أيضاً الريان القطري واستقلال دوشنبيه من طاجيكستان.

وتأتي على رأس هذه الركائز الانتصارات الخمسة حتى الآن في الدور الثاني للدوري، والتأهل للمباراة النهائية في كأس رئيس الدولة أمام الوحدة، وتخطي عقبة الزوراء العراقي في الملحق الآسيوي، بجانب الفوز على النصر بهدفين نظيفين في الجولة 20 للدوري.

وأكد مدير الفريق، أحمد مبارك الجنيبي، جاهزية الفريق الشرقاوي للقاء المرتقب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين اختار 26 لاعباً للمهمة الآسيوية، من بينهم اللاعبون الثمانية الأجانب والمقيمون، وذلك لاختيار أربعة من بينهم لخوض المباراة، لافتاً إلى أنه ستكون هناك خيارات عدة أمام المدرب من خلال المباريات الست للفريق في البطولة.

وقال أحمد مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة أمام النصر في الدوري، والفوز الذي حققه سيكون دفعة للاعبي الفريق للتسلح به خلال البطولة الآسيوية».

وأوضح أحمد مبارك «أتمنى أن يدرك اللاعبون أهمية المشاركة، كون أن هذه البطولة الخارجية مهمة، وآمل أن تنعكس الخبرات السابقة للاعبين خلال المواسم الماضية التي شارك فيها الفريق في البطولة الآسيوية وتكون حاضرة خلال هذه البطولة في السعودية».

وأضاف «أتمنى التوفيق كذلك لنادي شباب الأهلي والجزيرة، وتمثيل الدولة خير تمثيل في البطولة الآسيوية».

وأشار أحمد مبارك إلى أنه يتمنى كذلك التوفيق للاتحادين السعودي والآسيوي لكرة القدم في تنظيم هذه البطولة.

ويعد الوصول إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا في نسخة عام 2004 الإنجاز الأبرز للشارقة في هذه البطولة، فيما الركائز الفنية الأربع هي:

1- نتائج إيجابية

شهدت مسيرة الشارقة خلال الدور الثاني لدوري المحترفين، تحديداً، نتائج إيجابية تمثلت في خمسة انتصارات من أصل سبع مباريات، في حين تعادل في مباراة واحدة أمام الوصل سلبياً ضمن الجولة 16، وخسر مباراة واحدة أمام الجزيرة ضمن الجولة 18. وفاز الشارقة على اتحاد كلباء والظفرة وشباب الأهلي وعجمان والنصر.

2- التأهل لنهائي كأس رئيس الدولة

نجح الشارقة خلال الفترة الماضية في التأهل إلى المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة، وسيلاقي الوحدة 11 مايو المقبل، وذلك بعد تفوقه على الوصل في الدور نصف النهائي، فقد تعادلا سلبياً ذهاباً، وفاز الشارقة إياباً 3-2.

3- تخطي عقبة الزوراء

صعد الشارقة للعب في دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد تخطي عقبة الزوراء العراقي في الدور التمهيدي، بالفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

4- ثنائية النصر

مثلت مباراة الشارقة أمام النصر الأخيرة، ضمن الجولة 20 التي فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين، خير إعداد للفريق قبل المواجهات المرتقبة في دوري أبطال آسيا ولقاء الهلال، وأطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين على جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة.

باروت: الهلال رقم صعب.. ثقتنا كبيرة بالشارقة

أكّد مدرب المنتخب الأولمبي السابق، عيد باروت، أنه ورغم أن الشارقة يستهل مشواره في البطولة الآسيوية أمام الهلال السعودي، وهو رقم صعب في آسيا وفريق متمرس وهناك فوارق كبيرة جداً بين الشارقة وبين الهلال، إلا أن ثقتهم كبيرة بلاعبي الشارقة بقيادة مدرب كبير يعرف خبايا الأمور، مثل كوزمين، مشدداً على أن الأمور تبدو صعبة بالنسبة للشارقة في ظل غياب لاعبين أساسيين مثل شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم، بجانب خالد باوزير، إلا أن كرة القدم ليس فيها مستحيل.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «المشكلة الكبيرة التي تواجه الشارقة تتمثل في نظام البطولة، كونه يلعب في الدوري الإماراتي بستة لاعبين أجانب، في حين يشارك في البطولة الآسيوية بأربعة لاعبين، وهذا الأمر لا يفرق مع الهلال لأن لاعبيه الأساسيين في المنتخب هم احتياط مع الفريق. وشدد باروت على أهمية أن يستفيد الشارقة من تجاربه السابقة في البطولة الآسيوية، وأنه يجب على اللاعبين المضي قدماً في البطولة والذهاب بعيداً فيها، وليس مجرد المشاركة الشرفية.

26 لاعباً في القائمة

اختار الجهاز الفني للشارقة26 لاعباً في قائمة الفريق للمشاركة في هذه البطولة، فقد ضمت القائمة اللاعبين عادل الحوسني ودرويش محمد ومايد حسن وجوستافو اليكس والحسن صالح وشاهين عبدالرحمن وماجد سرور، وكايو لوكاس ومحمد عبدالباسط وسيف راشد وسالم سلطان وعلي الظنحاني وخالد الظنحاني وبرنارد دوراتي وعبدالله كاظم وماركوس ميلوني وسالم صالح وماجد راشد، ولوان بيريرا وبن مالانغو وشوكوروف وعثمان كامارا وعبدالله الحمادي وحمد فهد وخليل خميس وعبدالرحمن جمعة.

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