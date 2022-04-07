الشارقة يدشّن حملة الدفاع عن كأس السلة بالفوز على الوحدة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

افتتح فريق الشارقة للسلة مشوار الدفاع عن لقبه في كأس نائب رئيس الدولة، بالفوز على الوحدة بفارق 18 نقطة، وبنتيجة «68-50»، في لقاء جمعهما أول من أمس على صالة نادي الوصل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي، ولحساب المجموعة الثانية. كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى، فوز شباب الأهلي على البطائح بواقع «99-84»، في مباراة أقيمت على صالة نادي النصر.

ونجح الشارقة في تحقيق انتصاره على الوحدة، بنيل لاعبي «الملك» أفضلية الربعين الأول والثاني، ومن ثم الثالث، بواقع «29-12 و17-10 و17-13»، فيما اكتفى «العنابي» بنيل أفضلية الرابع «15-5». وفي سيناريو مغاير، فرط البطائح في فرصة تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والرابع «25-23 و24-20»، بعد أن نجح شباب الأهلي في خلق فارق مريح، ضمن له الفوز بعد نيل أفضلية الربعين الثاني والثالث «28-14 و28-21».

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