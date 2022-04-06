الوحدة يستعيد بريقه.. والقوة الهجومية «39 هدفاً»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

استعاد فريق الوحدة بريقه، وعاد إلى الانتصارات من جديد بتغلبه على الإمارات 4-2 في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما كان قد خسر في الجولة الماضية أمام العين في قمة البطولة.

ويدين فريق الوحدة في فوزه على الإمارات لقوته الهجومية، التي تضم السوري عمر خريبين، الذي أسهم في 20 هدفاً مع أصحاب السعادة بإحراز 14 هدفاً وصناعة ستة، والبرازيلي جواو بيدرو الذي أحرز 12 هدفاً، من بينها هدف في مرمى الإمارات، إضافة إلى البرازيلي فابينو، الذي أحرز ستة أهداف وصنع واحداً، لتبلغ قوة فريق الوحدة الهجومية 39 هدفاً في البطولة حتى الآن.

ونجح الوحدة في مواصلة السيطرة الهجومية بثلاثي خط الهجوم الأقوى في البطولة (32 هدفاً)، وواصل الفريق ضغطه على صدارة فريق العين، كما حافظ على المركز الثاني في صراعه القوي أمام الجزيرة، إذ يبعد نقطة واحدة عن «حامل اللقب».

في المقابل، فشل الإمارات في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل حصد نتيجة إيجابية، على الرغم من أن الفريق لم يكن سيئاً، ووصل إلى مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة، ولكن فشل اللاعبون بسبب الضغط العصبي والتوتر الكبير أمام المرمى، إضافة إلى الأخطاء الفردية الساذجة، التي تسببت في فقدان العديد من النقاط في الجولات الماضية.

قوة الوحدة الهجومية

عمر خريبين:

14 هدفاً

6 صناعة

جواو بيدرو:

12 هدفاً

فابيو مارتينز:

6 أهداف

صناعة هدف واحد

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