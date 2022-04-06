افتتاح بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

مباريات قوية شهدها افتتاح فعاليات البطولة الـ23 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة.

وشهدت المباراة الافتتاحية فوز مستحق لفريق التخطيط والمساحة على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل أحرزها اللاعبان عبدالقادر حسين (هدفان)، ومحمد علي الرئيسي. وفي ثانية مباريات المجموعة حقق فريق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً كبيراً 4-صفر على فريق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأحرز الأهداف جلال حميد (هدفان) وخالد صالح وبدر إبراهيم.

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