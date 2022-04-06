27 ألف درهم جوائز بطولة الشارقة للشطرنج.. والانطلاقة اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

تنطلق، اليوم، النسخة رقم 27 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى التاسع من أبريل الجاري، وتبلغ جوائزها المالية 27 ألف درهم.

وأعلن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن مشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 15 دولة في تلك البطولة، من بينهم 54 من المواطنين يتقدمهم المُصنّف الأول سالم عبدالرحمن. وقال المعلا في مؤتمر صحافي جرى، أول من أمس، إن «عدد المشاركين في بطولة الشارقة قد يرتفع إلى 200 لاعب ولاعبة، بعد أن تلقت اللجنة المنظمة طلبات من لاعبين ولاعبات من دول عده لطلب المشاركة، وجرى التنسيق، أمس، لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين».

وأضاف: «إن بطولة الشارقة الدولية ما كان لها أن تصل إلى نسختها الـ27 لولا الدعمين المعنوي والمادي اللذين يقدمهما صاحب السموّ حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي».

وأشار إلى أن «النسخة الحالية من بطولة الشارقة ستحظى بمشاركة واسعة للاعبين من أصحاب التصنيف الدولي المتقدم عالميا، وبعضهم حاصل على لقب أستاذ دولي كبير GM واستاذ دولي IM وأستاذ اتحاد دولي FM، وهذه المشاركة المميزة ستنعكس بلا شك على قوة البطولة».

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