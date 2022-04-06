شباب الشارقة بطل كأس الإمارات لكرة اليد

المصدر: جوني جبور ■ الشارقة

توّج فريق شباب اليد في نادي الشارقة، بفوزه على ضيفه العين «45-33»، بطلاً لكأس الإمارات للمرة الرابعة على التوالي والـ13 بتاريخه، في مباراة جمعت الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة والختامية للبطولة، التي شهدت أيضاً مواصلة ابتسام الأرض بوجه أصحابها، بفوز شباب الأهلي على الجزيرة «29-27»، والنصر على الوصل بواقع «34-30».

ونجح شباب الشارقة في حسم اللقب، باعتلائه صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن العين الوصيف، قبل أن يكمل شباب الأهلي منصّات التتويج بانتزاعه المركز الثالث برصيد 11 نقطة، وحلول النصر رابعاً برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة والوصل الذين تشاركا المركز الأخير مع منح فارق الأهداف «فخر أبوظبي» المركز الخامس بفارق (-38 هدفاً) على حساب «الإمبراطور» السادس بفارق أهداف بلغت (-62 هدفاً) وتوّج رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد الحصان، بتقليد العين بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة. وبلقب «كأس الإمارات»، أكمل شباب اليد في نادي الشارقة، وبالعلامة الكاملة دون أي هزيمة أو تعادل، الهيمنة على ألقاب الموسم، بعد تتويجهم بلقبي بطولتي الدوري وكأس السوبر.

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