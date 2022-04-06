الطائرة وسلة الكراسي المتحركة تنطلقان الليلة في «ند الشبا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولتَي الكرة الطائرة وكرة السلة بالكراسي المتحركة ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وستقام منافسات بطولة الكرة الطائرة في القاعة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، إذ تقام في اليوم الاول مباراتان، يلتقي في الأولى فهود زعبيل مع فريق إتش إم إس جروب، ويلعب فريق بن ثاني مع المفاجأة، عند الـ11:30 مساء.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى من بطولة الكرة الطائرة غداً بإقامة مباراتَي الجوارح ضد الإمبراطور، وزعبيل ضد اسبيدر تيم.

وتضم بطولة الكرة الطائرة ثمانية فرق مقسمة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق: المفاجأة وإتش إم إس جروب، وفهود زعبيل، وبن ثاني، وتضم المجموعة الثانية فرق: الإمبراطور، وإسبيدر تيم، وزعبيل، والجوارح.

وعلى صعيد منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم تقام اليوم أربع مباريات، يلتقي فيها نادي خورفكان للمعاقين مع القيادة العامة لشرطة دبي عند الـ9:30 مساء، وبلدية دبي مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند الساعة 10:20 مساء، ودناتا للسفريات مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الساعة 11:10 مساء، وتُختتم المواجهات بلقاء دائرة المالية مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عند الساعة 12:00 من منتصف الليل.

من ناحية أخرى، جددت بلدية دبي شراكتها مع دورة ند الشبا الرياضية، إذ تم توقيع اتفاقية جديدة بين مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي باعتبارها راعياً رئيساً للنسخة التاسعة من الدورة التي تضم ثماني ألعاب رياضية فردية وجماعية بمشاركة واسعة من الرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات.

ووقع اتفاقية الرعاية أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في بلدية دبي، جابر آل علي.

وأكد سعيد حارب أن بلدية دبي تعد شريكاً استراتيجياً لمجلس دبي الرياضي، وهي من المؤسسات الوطنية التي تسهم في إسعاد أفراد المجتمع بالمحافظة على روعة دبي ومستوى جودة الحياة فيها، ولها إسهامات واضحة في دعم القطاع الرياضي وتعزيز مكانته.

فيما قال جابر آل علي، إن هذه الشراكة تأتي من منطلق حرص بلدية دبي على إنجاح الدورة التي يشارك فيها رياضيون من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل الدولة وخارجها، وحرصاً على إبرازها بوصفها في مقدمة البطولات والفعاليات التي تستضيفها دبي خلال الشهر الفضيل.

• منافسات بطولة الكرة الطائرة تقام في القاعة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

8 فرق إلى ربع نهائي فئة الإماراتيين والمقيمين للبادل تنس

تواصلت منافسات بطولة البادل تنس ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، إذ أقيمت منافسات دور الـ16 لفئة الإماراتيين والمقيمين، وتأهلت ثمانية فرق إلى دور ربع النهائي بعد منافسات قوية وحاسمة، اذ فاز الثنائي سعيد محمد المري وخافيير جارسيا لوبيز على الثنائي عبدالكريم العارف عبدالله وفرحان هدى بنتيجة (6-0 و6-1)، كما فاز الثنائي محمد أحمد أهلي وماسون تشافي على الثنائي خالد بالهول الفلاسي وإميليو ميساس بنتيجة (6-2 و6-3)، وتغلب الثنائي خالد الشامسي عبدالله وأندريس بيريز فيرا على الثنائي محمد الشامسي علي وتشافي دي بينيتو فريل بنتيجة (6-2 و4-6 و10-8)، وفاز الثنائي ناصر الكتبي وخافيير سانتياجو على الثنائي علي العارف ومارتن نوشيز بنتيجة (7-6 و 5-7 و10-6)، كما تأهل كل من الثنائي سالم الهولي علي وخافيير كويروس جارسيا، والثنائي روبرتو رودريجس وفارس الجناحي، والثنائي حمد عبدالله وفرانشيسكو خافيير، والثنائي خلفان بالهول جمعة وروبين دي لا ريد جوتيريز.

وضمن منافسات فئة المستوى المتوسط رجال اختتمت منافسات دور الـ16، وفاز الثنائي إجناسيو رويز باروسو وفيكتور أرويز الأول على الثنائي يوسف عارف عبدالعزيز وناصر البلوشي بنتيجة (6-4 و6-2)، وفاز الثنائي جوناثان آلان جرين وعميش كالان على الثنائي يوسف الفيلي يوسف ومروان خوري بنتيجة (4-6 و6-4 و10-8)، وفاز الثنائي كارل شفيق مشنتف ومايكل مقصوديان على الثنائي ربيع المرستاني وجيمس ريتشارد موجان بنتيجة (6-2 و6-2)، وفاز الثنائي فرناندو مينديز فرناندو وإنريكي غونزاليس على الثنائي حمد المازمي محسن وجاسم النعيمي جاسم بنتيجة (6-2 و6-2)، وفاز الثنائي ناصر الكتبي وسلطان المري على الثنائي وائل الشماخي المدرب وائل وجاريث رايت بنتيجة (7-6 و6-2)، وتأهل الثنائي فرحان هدى ومروان القيسي، والثنائي الشيخ سعيد آل مكتوم وعيسى المرزوقي شريف، كما تأهل الثنائي سلطان علي بن عبود وأوسكار آريس بن عبود.

«إينوك» راعياً رسمياً لطائرة فهود زعبيل

أعلنت مجموعة إينوك رعايتها لفريق فهود زعبيل للكرة الطائرة الذي سيخوض مباراة الافتتاح اليوم أمام فريق مجموعة إتش إم إس في دورة ند الشبا الرياضية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف الفلاسي: «تأخذ (إينوك) على عاتقها الالتزام بالمساهمة في بناء مجتمع صحي يشارك بفاعلية في الأنشطة المتنوعة، ومنها البطولات الرياضية، ومن هذا المنطلق، يسعدنا توقيع أول اتفاقية رعاية بين مجموعة إينوك وفريق فهود زعبيل للكرة الطائرة، ونتطلع قدماً لبناء شراكة وطيدة وطويلة الأمد مع هذا الفريق الطموح والمتمرس». من جهته، قال مدير فريق فهود زعبيل، سيف الجابري: «نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن عميق امتناننا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتواصل للفعاليات الرياضية عامة ودورة ند الشبا الرياضية خاصة، كما نشكر مجموعة إينوك على رعايتها الكريمة لفريق فهود زعبيل ودعمها المتواصل لقطاع الرياضة خلال هذه الفترة العصيبة التي يواجهها العالم أجمع، وعلى غرار السنوات الماضية»، مشيراً الى أن «الفريق حرص هذا العام على استقطاب أفضل المهارات لتمثيل الفريق، ونثق بقدرتنا على تحقيق أفضل النتائج».

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