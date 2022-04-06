فريق فزاع يكسب «سباعيات» مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كسب فريق فزاع تحدي ضربة بداية «سباعيات كرة القدم»، أول من أمس، في افتتاح مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، الذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حينما عبر شركاء التحدي 5-2 بعد مباراة مثيرة، فيما كانت السعادة لفريق السعادة بعد اكتساحه التعاون 9-صفر في المباراة الثانية، بينما ابتسمت المباراة الثالثة لشباب الوطن الذي نجح في الفوز على إكسبو 4-1.

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