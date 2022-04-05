سويدان: «دراجات الإمارات» حققت إنجازاً كبيراً بالوصول إلى 12 ميدالية آسيوية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات للدراجات، عبدالله سويدان، أن إنجازات الدراجات الإماراتية تواصلت هذا العام بدعم واهتمام مجلس إدارة اتحاد الدراجات وحرصهم على المشاركة في كل البطولات العربية والآسيوية والخليجية، وهو ما صنع الفرصة لبطلة الإمارات صفية الصايغ، من أجل التتويج بأول ميدالية في تاريخ المشاركات الآسيوية للإمارات لفئة الإناث، إضافة إلى الوصول إلى الميدالية رقم 12 في تاريخ مشاركة الدراجات الإماراتية في البطولات الآسيوية.

ورصد عبدالله سويدان، مشوار الدراجات الإماراتية في البطولات الآسيوية، والذي بدأ عام 1975 بالحصول على أول ميدالية آسيوية لدراجات الإمارات وكانت عن طريق علي درويش سعيد، والحصول على برونزية ضد الساعة فردي للشباب، ثم أحرز ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا للشباب عام 2005 عن طريق محمد بن طوق، ثم البطل يوسف ميرزا صاحب التاريخ الأكبر والذي يبلغ 8 ميداليات بواقع ذهبيتين و5 فضيات وبرونزية واحدة، وذلك أعوام 2015- 2017- 2018-2019، وأكملت صفية الصايغ الميداليات الإماراتية إلى 12 بعد الحصول على برونزية ضد الساعة فردي تحت 23 سنة في البطولة الآسيوية 2022.

وقال سويدان لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد الميدالية الآسيوية رقم 12 لها شكل آخر، كونها الأولى لسيدات الإمارات في المحفل الآسيوي، وجاءت نتيجة عمل وجهد من البطلة صفية الصايغ، التي تعمل بشكل مستمر، إضافة إلى حرص مجلس الإدارة على المشاركة الدائمة لفئة الإناث في البطولات الخارجية، وهو ما نتج عنه إنجازات البطولة العربية بأول ميداليات عربية في فئة الشابات، إضافة إلى تتويج بطلة العرب تحت 23 سنة، صفية الصايغ، بالميدالية الذهبية لفئة تحت 23 سنة، وتترجم أفضليتها بالفوز بالميدالية البرونزية في آسيا رغم وجود بعض العقبات التي قابلتها في بداية السباق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news