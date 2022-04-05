10 أشواك سار عليها المنتخب في طريقه إلى ملحق مونديال 2022

المصدر: منصور السندي ■ دبي

جدّد المنتخب الوطني لكرة القدم أمله بالتأهل إلى كأس العالم (قطر 2022)، بعدما صعد لملاقاة نظيره الأسترالي بالملحق الآسيوي في السابع من يونيو المقبل، بعد فوزه التاريخي على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة من التصفيات، وحصوله على المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ضمن المجموعة الأولى، وسيواجه الفائز من منتخبي الإمارات وأستراليا منتخب بيرو (خامس تصفيات أميركا الجنوبية).

للإطلاع على الـ10 أشواك التي مر بها المنتخب في التصفيات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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