الظفرة يتسلح بالأرض والجمهور لإخماد «البركان»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يرفع فريق الظفرة راية التحدي، رغم الغيابات العديدة في صفوفه، حينما يستقبل في الساعة 10:00 من مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد ضيفه عجمان، ضمن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يتسلح فيه الفريق بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الحصول على نقاط المباراة كاملة، للهروب خطوة كبيرة من دائرة المنافسة على الهبوط.

ويفتقد «فارس الظفرة»، الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، جهود ثلاثة من لاعبيه المؤثرين، إذ يغيب المدافع الغاني ليونارد، والمهاجم محمد إسماعيل، بداعي الإصابة، في حين يواصل الحارس خالد السناني تنفيذ برنامج خاص لاستعادة لياقته البدنية، لكن الفريق في الوقت نفسه يعوّل على عاملي الأرض والجمهور لتجاوز الصعوبات التي قد تواجهه خلال مجريات المباراة. ولا يملك الظفرة خياراً أفضل من تحقيق الانتصار في لقاء اليوم، خصوصاً أن خمساً من أصل مبارياته الست المتبقية ستجمعه بأندية من العيار الثقيل، كونه سيواجه الوحدة، العين، شباب الأهلي، النصر، والوصل، على التوالي، قبل أن يختتم مشواره بلقاء العروبة في الجولة الأخيرة.

في المقابل، يتطلع عجمان صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ فبراير الماضي، وتحديداً حينما فاز على العروبة 3-صفر، ويدرك «البركان» أن الفوز في لقاء اليوم سيكون بمثابة مفتاح للاقتراب من أندية الصدارة، لأن الأندية القريبة منه تخوض مواجهات صعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news