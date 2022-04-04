العطاس سعيد باستمرار «ثنائيته» مع ساشا في دفاع بني ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعرب مدافع فريق بني ياس، الدولي خالد العطاس، عن سعادته الكبيرة بتجديد زميله في الفريق، الصربي ساشا إفكوفيتش عقده مع «السماوي» لعامين آخرين، ليبقى بذلك اللاعب في صفوف الفريق حتى صيف 2024، وهو ما يمنح خط الدفاع «السماوي» استقراراً لموسمين قادمين.

وقال العطاس في «تغريدة» عبر حسابه في «تويتر»: «أخبار حلوة وجميلة نبدأ فيها شهر رمضان، يستأهل البطل ساشا، فهو مثال للاحتراف والالتزام داخل الملعب وخارجه». وأثمرت الثنائية بين العطاس وساشا في خط الدفاع، زيادة الصلابة الدفاعية لـ«السماوي»، خصوصاً في الموسم الماضي، الذي كان فيه الفريق منافساً على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، وخرج فريقهما بشباك نظيفة في 11 مباراة، ليفسر بذلك مدى الانسجام بين الثنائي، والتعاون مع حارس المرمى فهد الظنحاني، واحتفظ الثنائي بمقعديهما في تشكيلة المدرب الروماني دانيال إيسيلا بشكل كامل، لكن غياب خالد العطاس بسبب الإصابة، كان خلف تأثر الفريق بشكل رئيس، وتراجع الأداء الدفاعي الذي كلف الفريق فقدان كثير من النقاط، قبل أن يستعيد الفريق قوته الدفاعية مع عودة الثنائية. وكانت شركة نادي بني ياس جددت عقد المدافع الصربي ساشا لعامين إضافيين، بعد أن كان سينتهي في مايو القادم، لكن مع التجديد سيحظى اللاعب بفرصة إكمال خمسة مواسم مع الفريق، وكان ساشا شارك مع بني ياس في 62 مباراة في الدوري، منذ وصوله في موسم 2020/2019، في المقابل خاض العطاس 41 مباراة خلال الفترة ذاتها، لكنه غاب نهاية الموسم الماضي وبعض الحالي بداعي الإصابة. وتنتظر «السماوي» صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة مواجهة قوية يوم غد الثلاثاء، حينما يخرج ليحل ضيفاً على خورفكان صاحب المركز الحادي عشر، برصيد 18 نقطة، وستكون المباراة بمثابة فرصة لبني ياس للاقتراب أكثر من مزاحمة فرق المراكز الأربعة الأولى قبل فترة التوقف الطويلة، والخاصة بمشاركة ممثلي الإمارات في دوري أبطال آسيا.

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