تشكيلة الإمارات الأساسية لمواجهة قطر في «خليجي 27».. تغييرات في جميع المراكز

شهدت تشكيلة منتخب الإمارات التي اختارها المدرب زلاتكو داليتش لمواجهة قطر، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، تغييرات في جميع المراكز، بدءاً من حراسة المرمى، مروراً بخطي الدفاع والوسط، وصولاً إلى خط الهجوم.

وضمت التشكيلة كلاً من: حمد المقبالي، ريتشارد أكونور، ساشا إيفكوفيتش، خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، علي صالح، حارب عبدالله، لوان بيريرا، وسلطان عادل.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: فهد الظنحاني، ماركوس ميلوني، زايد الزعابي، علاء الدين زهير، إيريك دي مينيزيس، لوكاس بيمنتا، مامادو كوليبالي، عمار فهد، محمد جوماير، جوهايم، دا سيلفا، برونو أوليفيرا، وعثمان كامارا.