النصر يشكر حارس مرماه أحمد شامبيه بعد الخسارة من الشارقة بثنائية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

توجه فريق النصر بالشكر إلى حارس مرماه أحمد شامبيه، رغم الخسارة أمام الشارقة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، وجاء ذلك بعد أن نجح حارس المرمى أحمد شامبيه، في التصدي لـ3 ركلات جزاء أمام لاعبي الشارقة وجميعهم في الشوط الثاني، لينجح الشارقة في حصد النقاط الثلاثة ويصل إلى 39 نقطة، بينما يبقى فريق النصر عند رصيده السابق 25 نقطة.

ونشر نادي النصر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" توجه من خلالها بالشكر إلى حارس المرمى أحمد شامبيه، عقب نهاية المباراة وخسارة النصر أمام الشارقة.

ولم يجد الشارقة أي صعوبة في تحقيق الفوز أمام عدم فاعلية لاعبي النصر، ونجح الشارقة في إحراز الهدف الأول عن طريق البرازيلي، برنارد دوراتي، من خطأ لحارس النصر أحمد شامبيه، الذي سدد الكرة اصطدمت بلاعب الشارقة واستقرت في الشباك معلنه عن الهدف الأول للشارقة، ونجح البرازيلي ماركوس فينسويس، من أحراز الهدف الثاني ببراعة في الدقيقة 69، وتكفل شامبيه، بالتصدي لثلاث ركلات جزاء أمام 3 لاعبين من فريق الشارقة ليدخل تاريخ دوري المحترفين كونه أول حارس مرمى يتصدى لهذا العدد من ركلات الجزاء أمام لاعبي الشارقة.

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