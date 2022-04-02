نجم الإمارات كايو "جائع" لخوض التحديات.. ويؤكد: "أنا في ذروة عطائي"

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مهاجم فريق العين، الدولي كايو كانيدو إنه يشعر بأنه في الوقت الحالي في ذروة عطائه وأنه يرغب في أن يسخرها للمساعدة في كتابة قصة نجاح "الأبيض" في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في نوفمبر المقبل في الدوحة.

وأكد كايو في تصريحات صحافية نشرها موقع "نونميستا" البرازيلي أن وجوده ضمن القائمة التي نجحت في التأهل لخوض الملحق النهائي يشعره بالسعادة لكنه يأمل في الاستمرار في الطريق الصحيح بتخطي عقبة استراليا ثم تجاوز عقبة بيرو في الملحق العالمي.

وقال المهاجم البالغ 31 عاماً: "أشعر أنني في ذروتي عطائي، أتدرب بشكل جيد وجائع لخوض التحديات التي تنتظرنا، لقد كنا في حاجة لجماهيرنا في لقاء كوريا الجنوبية لتحقيق الانتصارات، لم تكن مهمة التأهل للملحق سهلة في مثل هكذا مجموعة، الآن حان وقت الراحة والاستعداد للتحدي الذي ينتظرنا أمام أستراليا".

وبحسب القرعة التي سحبت مساء أمس الجمعة، فإن المنتخب الوطني في حال تخطى استراليا وبيرو على التوالي فإنه ينضم للمجموعة الثالثة أمام كل من فرنسا، الدنمارك وتونس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news