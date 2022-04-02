البطائح والعربي يتطلعان إلى الفوز في «الأولى» والاقتراب من «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - دبي

تشهد ملاعب الدرجة الأولى اقامة اربع مباريات في اول ايام شهر رمضان المبارك تتسم اثنين منهما بالاهمية الكبيرة لارتباطها بالتأهل واللعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، فعند الساعة العاشرة مساءَ يلتقي حتا مع البطائح بينما يلعب العربي مع الرمس، وتستكمل مباريات اليوم بمواجهتين يلعب فيها دبا الحصن مع التعاون و«سيتي» مع الحمرية، وستستكمل الجولة يوم غد بمباراة اول الصاعدين للاضواء دبا الفجيرة الذي سيواجه الجزيرة الحمراء، و«جلف إف سي» مع الفجيرة، ومسافي مع الذيد.

ويتصدر البطولة دبا الفجيرة برصيد 64 نقطة يليه البطائح 55، ثم العربي 53، ودبا الحصن 50 والحمرية 47 وحتا 40، ويبحث البطائح عن الفوز على حتا بملعب الاخير، لأهمية النقاط الثلاث التي ستضع الفريق بوضع مريح خصوصا وانه سيغيب عن اللعب في الجولة 27 للانتظار الاجباري، بينما يبحث حتا عن تحقيقه فوز مهم مساء اليوم بعد ثلاث خسائر متتالية.

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