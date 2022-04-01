سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة لكرة القدم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

سحبت، أول من أمس، قرعة البطولة الـ23 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي، ومشاركة 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة والمقرر انطلاقها ثالث أيام رمضان المبارك.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، تضمم الأولى: دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة التسجيل العقاري ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة الموارد البشرية، بينما تضم الثانية: الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية مدينة كلباء وجمعية الشارقة التعاونية، وتضم الثالثة: دائرة التخطيط والمساحة وهيئة مطار الشارقة الدولي والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

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