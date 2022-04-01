مشاركة فاعلة لأصحاب الهمم في بطولة الإمارات لـ «الباراتايكواندو»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

ظفر نادي دبي لأصحاب الهمم بكأس المركز الأول في فئة الأحزمة المتقدمة، ضمن بطولة الإمارات المفتوحة للباراتايكواندو، التي نظمها اتحاد التايكواندو في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة فريق الروح الحرة البحريني الذي حل ثانياً، وحصل فريق مدرسة الوفاء بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على المركز الثالث.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق مدرسة الوفاء بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالمركز الأول، وجاء نادي الروح الحرة ثانياً، وحصل الشارقة للخدمات الإنسانية فرع خورفكان على المركز الثالث.

وفي فئة الإناث، حل نادي الروح الحرة أولاً، وجاء نادي دبي لأصحاب الهمم ثانياً، ومركز مسارات بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ثالثاً.

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