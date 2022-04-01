العين يفوز بالمرحلة الثالثة من دوري الجماهير

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، عن فوز نادي العين بلقب دوري الجماهير في مرحلته الثالثة «فئة الجوائز الدورية» عن إجمالي الحضور في الجولات 15، 16 و17.

وقالت الرابطة، في بيان، إن تفوق العين جاء بعدما حقق خلال هذه الجولات الثلاث معدل حضور جماهيري بلغ 1707 متفرجين، يليه بالمركز الثاني نادي الشارقة بمعدل 1216 متفرجاً، وبالمركز الثالث الوحدة بمعدل 995 متفرجاً.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز الى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين المقرر إقامتها أيام 3 و4 و5 أبريل الجاري.

وأطلقت الرابطة هذه الجوائز الخاصة بمبادرة دوري الجماهير في إطار العمل المشترك مع الأندية، لتحسين التفاعل الجماهيري، وتشمل جائزة «الحضور الجماهيري الدورية»، وفق متوسط الحضور الجماهيري لكل ثلاث جولات، بداية من الجولة التاسعة، و«جائزة الحضور الجماهيري السنوية»، التي توزع في نهاية الموسم، حسب ترتيب الأندية من ناحية متوسط الحضور الجماهيري.

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