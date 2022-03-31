أودي تعرض جديد سيارتيها "A8" و"S8" في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: جوني جبور-دبي

عرضت "أودي" الشرق الأوسط، الطراز الأحدث من سيارتها الفاخرة "A8" و"S8"، في حدث استضافته دبي بشكل حصري قبل طرحهما رسمياً في أسواق دول المنطقة.

وأعادت "أودي" في سيارتها الصالون الرئيسيتين، صياغة معايير الرفاهية والفخامة في أسطول سياراتها الحالي، بتجهيز "A8" و"S8"، بمصابيح أمامية وخلفية متطورة، مع العديد من الوظائف المبتكرة التي تعكس التقنيات الحديثة التي تمتاز بها السيارتان، بما يوفر تجربة معاصرة تركز على المستخدمين سواء السائق أو ركاب المقصورة.

وتزامن الكشف عن "A8" و"S8" الجديدتين كلياً، مع عرض سيارة "SkyPhere" التجريبية، وتعبر "أودي" من خلالها عن رؤيتها المستقبلية لمفهوم الفخامة المتطورة، خاصة تقنيات القيادة الذاتية، والتصميم المبتكر للمقصورة، والنظام الرقمي الشامل المتطور.

وتلبي سيارتا "A8" و"S8" المتطلبات المتغيرة للعملاء بشكل عام وعناصر الرفاهية والفخامة على وجه التحديد، من خلال مقصورة رحبة ومريحة تزخر بتقنيات متطورة، مع دفعة إضافية في "S8" التي تتجلى فيها عناصر الرفاهية جنباً إلى جنب مع الأداء الفائق، والمستلهم ن تاريخ أودي في سباقات السيارات.

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