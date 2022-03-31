تنظيم بطولتَي «تنس شاطئية» في رأس الخيمة خلال شهر أبريل

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أعلن اتحاد الامارات للتنس عن تنظيم نسختين جديدتين ضمن بطولة رأس الخيمة في التنس الشاطئية، الأولى خلال الفترة (1-3) أبريل المقبل، والثانية بالفترة (5-7) من الشهر نفسه.

وتقام البطولة برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة وتنظيم شركة إم باور للخدمات الرياضية، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين 30 ألف دولار أميركي.

وتقام البطولة على شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، بمشاركة متوقعة من 220 لاعباً يمثلون نحو 30 دولة، أبرزها اليابان والبرازيل ولاتفيا والمانيا وهولندا وأوروبا وبلغاريا وجنوب افريقيا وتركيا والنمسا وليتوانيا وإسبانيا وايطاليا، وبحضور عدد من المصنفين الأوائل على مستوى العالم.

وتشارك الإمارات باللاعب الدولي عمر بستكي الذي سيتواجد أول مرة في المنافسات. وأكد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، أن تنظيم البطولة مجدداً يعكس المكاسب التي حققتها نسخة العام الماضي.

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