14 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «سلسلة فالدو» للغولف

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

يشارك 14 من نجوم المنتخبات الوطنية في بطولة الشرق الأوسط لـ«سلسلة فالدو» للشباب تحت 21 عاماً للغولف، التي يستضيفها حالياً نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتختتم اليوم.

ويمثل منتخب الدولة، كلٌّ من اللاعبات: ريما الحلو، علياء العمادي، سارة علي، وفي البلوشي، شهد السويدي، ريم الحوسني. وبالنسبة للاعبين يشارك: راشد العمادي، عبيد الحلو، محمد سكيك راشد الجسمي، عبدالله السويدي، حميد السويدي، عبدالله كلبات وعبدالله درويش.

وتقام البطولة بجولاتها الثلاث (معدل 54 حفرة)، تحت إشراف الاتحاد الإماراتي، ومظلة الاتحاد الدولي، ورعاية الجولة الأوروبية، و(جولة موانئ دبي العالمية)، على أن تقام المنافسات ضمن خمس فئات مختلفة.

وتتيح النتائج البطولة التي يشارك فيها 60 لاعباً ولاعبة من 23 جنسية، لأبطال الفئات الخمس، للتأهل إلى نهائيات السلسلة التي ستقام نوفمبر المقبل في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

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