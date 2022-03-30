شباب الأهلي يهزم "الملك" ويحرز لقب كأس السلة للمرة الـ13

المصدر: جوني جبور - دبي

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة السلة للمرة الـ 13 بتاريخه، عقب فوزه على الشارقة بفارق 14 نقطة، وبنتيجة "82-68"، في المباراة النهائية التي جرت أمس على صالة نادي الوصل في دبي. وتوجه الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، برفقة رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس أدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بتقليد الشارقة بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالذهبية وكأس البطولة.

ونجح شباب الأهلي في الجمع بين ثنائية الموسم، بعد أن توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة الدوري العام. وعرف شباب الأهلي كيفية الفوز في النهائي وحسم اللقب، بإحكام لاعبيه قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع "26-8 و 23- 18 و 18 - 15"، فيما لم يشفع للشارقة حسم نتيجة الربع الثالث بواقع "27-15" التي لم تكن كافية لـ "الملك" للعودة في نتيجة المباراة.

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