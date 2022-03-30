أبوظبي للدراجات يطلق سباق ضمان ليوا

المصدر:
  • أبوظبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

نظّم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أمس، سباق ضمان ليوا للدراجات الهوائية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أبوظبي للضمان الصحي (ضمان).

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان: «أقيم السباق على مسافة راوحت بين 70 و111 كيلومتراً، بمشاركة من محبي وهواة الدراجات الهوائية، وتم تقسيم المشاركين والمشاركات من المواطنين والمقيمين إلى أربع فئات، هي: فئة تحت 23 سنة، وفئة فوق الـ40 سنة، وفئة فوق الـ50 سنة، وفئة مفتوحة».

وأضاف: «استهدف السباق زيادة الوعي بركوب الدراجات، سواء للرياضة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، وإسهامها في الحفاظ على البيئة، وتوفير نمط حياة صحي».

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