حارب سهيل: سعيد بإحراز هدف فوز الإمارات أمام كوريا

المصدر: منصور السندي –دبي

أكد لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم حارب عبد الله سهيل أنه سعيد بإحراز هدف الفوز أمام كوريا الجنوبية وتحقيق طموح الإمارات بالتأهل للعب في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 ، مؤكدا أنه يجب عليهم الاستعداد من الآن لمواجهة منتخب استراليا في الملحق الآسيوي.

وقال حارب خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنه سعيد أيضا باختياره أفضل لاعب في المباراة، معتبرا أن ذلك جاء بفضل تعاون زملائه اللاعبين، معتبرا أن الأهم بالنسبة لهم هو أنهم حققوا الفوز وتأهلوا للمرحلة المقبلة.

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