النصر يسيطر على ألقاب «ألعاب القوى»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقّق النصر لقب بطولة كأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى على مدار يومين بنادي دبي لأصحاب الهمم. واحتل العميد صدارة الترتيب العام، بعدما جمع 12 ميدالية متنوعة (7 ذهبيات و3 فضيات، وبرونزيتين)، بينما حل نادي الوصل في المركز الثاني برصيد 10 ميداليات (7 ذهبيات و3 برونزيات)، والشارقة ثالثاً برصيد 11 ميدالية (3 ذهبيات و5 فضيات، و3 برونزيات).

وتوج رئيس اتحاد ألعاب القوى، الدكتور محمد المر، ونائبه، فهد عبدالله، الفائزين بكؤوس وميداليات المراكز الأولى.

كما نجح لاعبو النصر في السيطرة على صدارة جميع الفئات السنية في منافسات المضمار والوثب والقفز والرمي، على مستوى الشباب والناشئين والأشبال.

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