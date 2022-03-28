8 أندية إماراتية وأجنبية تشارك في بطولة كأس زايد

المصدر: سيد مصطفى - دبي

شدد رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، راشد الزعابي، على أن استمرار بطولة كأس زايد الدولية للناشئين للعام الـ20 على التوالي، يؤكد حرص القيادة في الدولة على الاهتمام بقاعدة الناشئين وتنمية مواهبها في اطار السعي لتطوير الفريق الأول في الأندية وكرة القدم بشكل عام في الإمارات.

وقال الزعابي خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن تفاصيل بطولة الوحدة للناشئين والمقرر اقامتها في شهر رمضان المبارك بمشاركة ثمانية أندية محلية وخارجية هي: الوحدة والجزيرة والعين وبني ياس من الامارات، وآيندهوفن الهولندي، وبارتيزان الصربي، ولسبورتنج لشبونة، وجيلينا السلوفاكي".

وأوضح أن "البطولة منذ أن ولدت في بدايتها بدعم من سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، وأكمل المسيرة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان دعم، وهي تقدم العشرات من المواهب التي برزت على الصعيد الأوربي والعربي، وأيضا المحلي وبالأخص نادي الوحدة".

وأضاف: "اليوم مع النسخة الـ20 نحن نتطلع للحفاظ على مكاسب البطولة وأهدافها الفنية في المقام الأول، ولدينا شركاء وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي مقتنعون برسالتنا وأهدافنا نحو خدمة كرة القدم".

وكشف الزعابي النقاب عن أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس زايد، ستقيم ورش عمل للمدربين في الدولة بالتعاون مع نادي ايندهوفن الهولندي.

وقال "نتطلع للتعاون مع اتحاد الكرة بخصوص تلك الورش، والدعوة موجه لجميع المدربين العاملين في كافة أندية الدولة من لإسراء الساحة الفنية بأحدث وسائل التدريب التي ينتهجها الدول المتقدمة كرويا".

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