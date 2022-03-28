المهيري بطل «المحترفين» في بطولة الإمارات للتزلج على الماء

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجلت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء تفوقاً فنياً كبيراً من خلال مشاركة 28 متسابقاً في فئات البطولة الأربع، التي نظّمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وأحرز عمير المهيري لقب المحترفين، بعد أن حقق أفضل استعراض، وحل ثانياً أحمد بدر، وثالثاً عيد الرميثي. وفي فئة الناشئين، حقق المركز الأول أحمد سعيد، بينما عاد لقب فئة النوفيس إلى حمد البلوشي. وكانت المشاركة الجميلة لفئة الفتيات من خلال البطولة، حيث حققت المركز الأول حصة القبيسي. وقام بتكريم الفائزين في ختام السباق أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب وعدد من منظمي السباق.

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