شهر عسل خلال شوط «دبي تيرف»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سجل الشوط السابع «دبي تيرف» ظاهرة هي الأولى من نوعها في عالم سباقات الخيل، بتواجد الفارسين توم ماركواند وزوجته هولي دويل، بعد أربعة أيام من زواجهما، في منافسة ساخنة للفوز بلقب الشوط الذي بلغت جوائزه 5 ملايين دولار، في سباق نجحت خلاله دويل في التفوق على زوجها، بعد أن حلت على متن صهوة الجواد «سفرون بيتش» لمالكه «بي في سانغستر جيه ويغان وأوسانغستر» بالمركز الرابع، مقارنة بمركز سادس للزوج توم حققه على صهوة الجواد «ماي أوبيرون» المملوك لشركة «ساندرلاند القابضة». وهذه ظاهرة مميزة في تاريخ هذا الشوط، كما حظيت باهتمام من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية، خاصة قناة «سكاي سبورت»، والتي نشرت تقريراً تحدثت فيه عن قصة هذا الزواج بين الشابين في عالم السباقات.

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